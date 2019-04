BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 5 mars 2019



Carrière de Bois-Blanc : l'affaire portée devant le tribunal administratif

L'exploitation de la carrière de Bois-Blanc à nouveau sur le devant de la scène. La Srepen (Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement - Réunion Nature Environnement) a déposé un recours en référé-suspension fin mars, contre l'arrêté préfectoral autorisant le défrichement de la carrière de Bois Blanc. Les travaux sont censés commencer à partir de l'hiver austral, soit mi-avril.

Réunion Moelle Espoir - Une journée de sensibilisation sur le don de moelle organisée à Saint-Denis

Pour sensibiliser les Réunionnais, ce samedi 6 avril 2019, l'association Réunion Moelle Espoir organise une Journée du Don de Moelle Osseuse de 8h30 à 17h sur le Stade du Chaudron pour informer, sensibiliser et recruter des donneurs potentiels.

Saint-Gilles-les-Bains - Le village vacances d'EDF fait peau neuve

Le Président de la CMCAS et l'ensemble des élus concernés ont inauguré le nouveau village vacances des IEG (Industries Électriques et Gazières). Une bonne partie de l'ancien village a été démolie et 18 mois de travaux plus tard, c'est un site tout neuf qui se dresse à Saint-Gilles-les-Bains, face à la mer.

Projections de film : La Kour Château à La Montagne

Le vendredi 12 avril 2019 et tous les premiers vendredis du mois, l'opération La Kour Château vous propose des projections de films dans les différents quartiers de la ville de Saint-Denis.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Beau et chaud, averses l'après-midi

Cette journée du vendredi 5 mars 2019 va commencer sous le soleil et le ciel bleu, nous dit Matante Rosina. Dans l'après-midi il y aura quelques averses dans le nord, mais rien de bien méchant, ajoute notre gramoune préférée. Tout cela est vrai chez vous ?