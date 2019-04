Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 21 minutes

Enfin on roule dans l'Est ! Il fallait de la patience ce vendredi matin du 5 avril 2019... Après un carambolage impliquant cinq voitures au niveau de la Marine à Sainte-Suzanne, de gros bouchons s'étaient créés... sans parler du véhicule tombé en panne vers la commune Begue... Les bouchons commençaient à Bras-Panon et la Direction régionale des routes (DRR) indiquait qu'il y avait au moins 9 kilomètres d'embouteillages ! (Photo : Radar974/Facebook)

