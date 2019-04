Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

C'est le dossier qui agite la Plaine-des-Palmistes ces dernières semaines, celui de l'église de la discorde. Le 11 mars dernier, Marco Boyer, l'édile de la ville a annoncé que pour être aux normes, l'église Sainte-Agathe, la seule église de la commune devait être détruite et ensuite reconstruite. S'attirant ainsi les foudres des paroissiens et du curé de Sainte-Agathe, qui considèrent que passer par la case démolition n'est pas nécessaire, selon eux, l'édifice pourrait être réhabiliter. "Trop risqué" répond l'édile. Le bras de fer entre le conseil municipal et les paroissiens dure depuis plusieurs semaines. Ce jeudi 4 avril, monseigneur Gilbert Aubry, l'évêque de La Réunion s'est rendu sur place pour arbitrer les débats et faire redescendre les tensions. Pour l'instant, le sort de l'église Sainte-Agathe est en suspend, c'est du moins ce qu'affirme l'évêché dans un communiqué. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

