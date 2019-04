Pour sensibiliser les Réunionnais, ce samedi 6 avril 2019, l'association Réunion Moelle Espoir organise une Journée du Don de Moelle Osseuse de 8h30 à 17h sur le Stade du Chaudron pour informer, sensibiliser et recruter des donneurs potentiels.

"Réunion Moelle Espoir i tiembo i larg’ pas !"

Réunion Moelle Espoir organise sa journée d'information, de sensibilisation et de recrutement le samedi 6 avril 2019. Cette journée se déroulera de 8h30 à 17h sur le stade du Chaudron, près du marché forain. Objectif : recruter le maximum de donneurs âgés entre 18 et 51 ans. "Contrairement au don du sang, il n'y a pas de critère de poids, il faut simplement être en bonne santé", explique Honorine Angama, de l'association.

L'idée étant également de détruire les préjugés autour du don de moelle : "les gens s'imaginent souvent une opération longue et douloureuse, il n'en est rien." En effet, si vous êtes un donneur compatible avec une personne en attente de moelle osseuse, il vous suffit, après une nouvelle batterie d'examens, de subir une simple prise de sang. Tout comme le don de plaquette, seules les cellules de moelle osseuse sont récupérées, et le sang et ré-injecté dans le corps. Pas d'opération, pas d'anesthésie, et surtout aucune aiguille plantée dans le dos ! Les cellules de moelle sont extraites dans le sang.

Réunionnais, mobilisez-vous !

L'urgence de dons est d'autant plus grande à La Réunion, car il s'agit d'une île faite de nombreux métissages. "Il est déjà suffisamment difficile de trouver un donneur compatible : une chance sur un million. Alors à La Réunion, où le capital génétique des habiatnts est multiple, c'est encore plus dur." Sachez-le donc : les Réunionnais auront tendance à être des donneurs potentiels pour... les Réunionnais en priorité. Etant donné la taille du territoire, plus le nombre d'inscrits sera grand, plus le nombre de donneurs potentiels sera grand lui aussi, et les chances d'un don réussi élevées.

Réunion Moelle Espoir animera un village sur le don de moelle osseuse pour les petits et les grands : au programme, un tournoi de foot inter-entreprises, des jeux pédagogiques pour les enfants, des activités ludiques comme spectacle d'humour ou zumba, et des stands pour répondre à toutes les questions que l'on peut se poser sur le don de moelle... et pour inscrire tous ceux qui le souhaitent.

Alors que prendre un rendez-vous au CHU peut-être souvent long, ici l'inscription sur la liste des donneurs peut se faire directement pendant cette journée dédiée à la sensibilisation et l'information autour du don de moelle. "C'est beaucoup plus rapide, nous serons là pour ça", confirme l'association.

"Sauver des vies"

Chaque année, à La Réunion, on diagnostique à 40 personnes une maladie du sang. Pour sauver ces malades, une solution : la greffe de moelle osseuse. Mais pour mener cette intervention chirurgicale, il faut trouver un donneur 100% compatible au receveur. Et si on ne trouve pas ce donneur, le patient décède. L’association Réunion Moelle Espoir veut donc sensibiliser les Réunionnais à cette cause. Le but : augmenter le fichier international des donneurs potentiels et ainsi sauver des vies.

Au total, 200 personnes sont attendues pour cette journée spéciale à Saint-Denis. "Ce sera familial et récréatif", assure Honorine Angama. Mais derrière, un but noble : "Pensez que si vous êtes un donneur compatible, cela ne vous prendre que 4h de votre temps pour sauver quelqu'un". D'autant plus que désormais, les Réunionnais n'ont plus besoin de prendre l'avion pour donner leur moelle osseuse. Il suffit de faire le prélèvement directement sur l'île pour ensuite envoyer l'échantillon dans le territoire du receveur.

mm/www.ipreunion.com