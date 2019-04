Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Un marin réunionnais a trouvé la mort et deux de ses collègues réunionnais, ont été blessé dans le chavirage d'une chaloupe au large de l'Ile Amsterdam ce vendredi 5 avril 2019. L'embarcation appartenait au navire langoustier l'Austral de la Sapmer en campagne de pêche que la cette zone sdes Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Le capitaine l'Austral, propriété a alerté la base Martin-de-Viviès tout de suite après le chavirage. Malgré l'intervention de la Sapmer, du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage(Cross) et des Taaf, l"'un des marins n'a pas pu être sauvé. Les deux rescapés sont actuellement pris en charge et une équipe de renfort de la base est partie dès l'aube pour être sur site en milieu de matinée afin de poursuivent les opérations de secours" indique la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous (hoto d'illustration)

