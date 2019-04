BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 6 avril 2019



- Sibeth Ndiaye insultée à cause de sa coupe afro, derrière le cheveu crépu la revendication politique

- EHPAD: on s'organise pour lutter contre la chaleur

- Restauration collective: l'État, les collectivités territoriales et le monde agricole s'engagent

- Dépoussiérée, la broderie devient art féministe

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et de la pluie

Sibeth Ndiaye insultée à cause de sa coupe afro, derrière le cheveu crépu la revendication politique

Il y a une semaine, Sibeth Ndiaye, l'ancienne chargée de presse d'Emmanuel Macron a été promue au poste de porte-parole du gouvernement. Son orientation politique, ses opinions politiques, sa vision politique, ses dérapages politiques , il y avait matière à critiquer... Pourtant, sur la toile, ce qui a fait débat, c'est sa coupe de cheveux. Une coupe afro, magnifique, rutilante, aérienne, vaporeuse, le cheveu crépu dans toute sa splendeur. Ça n'a pas plu à certains, la coiffure de Sibeth Ndiaye est "négligée", "sale", "moche". Un racisme ordinaire. Depuis quelques années, les femmes noires ont décidé de reprendre le pouvoir, le cheveu au naturel est devenu une arme politique. N'en déplaise à certains, Sibeth Ndiaye est une femme, noire, avec une coupe afro et c'est elle la nouvelle porte-parole du gouvernement.

EHPAD: on s'organise pour lutter contre la chaleur

On étouffe ! il fait chaud, humide et lourd ! Un ressenti confirmé par Météo France, le premier trimestre de 2019 est le plus chaud des cinquante et unes dernières années. Plusieurs records de chaleur ont été atteints, battus, dépassés et nous pendant ce temps-là, on transpire à grosses gouttes ! Mais attention, cette vague de chaleur peut avoir des conséquences notamment pour les populations les plus vulnérables. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à ces hausses de mercure, à l'EHPAD Saint-François à Saint-Denis, le personnel soignant est très vigilant sur l'hydratation des résidents.

Restauration collective: l'État, les collectivités territoriales et le monde agricole s'engagent

Ce vendredi 5 avril, la charte pour une restauration collective publique responsable était signée par l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs du monde agricole. Un enjeu de santé publique - à La Réunion, 4 adultes sur 10 sont en surcharge pondérale et plus d'un sur 10 est obèse -, un enjeu social -, pour que tous les marmailles demi-pensionnaires aient accès à des repas sains -, un enjeu économique - pour que les produits péi arrivent en plus grande quantité dans les assiettes des enfants. Cette charte permettra le suivi régulier des actions qui vont dans ce sens. Mais on se demande pourquoi le sujet n'est pris à bras le corps que maintenant. Un manque de volonté des pouvoirs publics, des produits locaux trop cher par rapport à ceux d'importation, une législation trop limitée... Plusieurs obstacles sont venus ralentir le processus.

Dépoussiérée, la broderie devient art féministe

Dans une petite pièce joyeusement encombrée, six femmes brodent des vulves colorées en papotant. L'une d'elles, Jess de Wahls, une Berlinoise installée à Londres, apprend à ses consoeurs à revisiter l'art de la broderie tout en brisant quelques tabous. Pendentif argenté en forme d'ovaires autour du cou, lèvres carmin et mèches de cheveux rouges, cette artiste de 36 ans s'est fait remarquer avec des oeuvres gaies et très élaborées évoquant les menstruations, les inégalités liées au genre ou les injustices sociales.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des nuages et de la pluie

Matante Rosina tient fermement son parapluie, elle a aussi mis son imperméable, elle a vu tout au fond de sa tasse de café qu'il y aurait de la pluie et des nuages ce samedi 6 mars 2019. Notre gramoune dit que c'est plutôt une bonne nouvelle par ces temps de grande sécheresse. Et chez vous c'est comment ?