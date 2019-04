La formation s'adresse aux travailleurs sociaux, aux agents d'accueil, aux conseilles et mais aussi aux bénévoles d'associations et aux membres de la direction d'entreprises.

L’objectif de cette formation est de sensibiliser à la civilisation mahoraise et comorienne pour une prise en compte de la culture dans le cadre du travail social et permettre une meilleure intervention sociale, ainsi que de détenir les bases de la communication dans le cadre d’une relation professionnelle.

La formation abordera l’histoire du territoire et de la migration, la place de la religion, l’éducation des enfants, les notions de la famille et la place des parents, ainsi que les bases de la langue et la musique et l’art mahoraise.

Des cours théoriques, mais aussi des jeux de rôles, des projections de films et reportages et la lecture de livre seront utilisés pour délivrer cette formation.