Ce congrès se déroule dimanche 7 avril 2019, de 8h30 à 12h au village Corail, 20 rue des Mascareignes, à Saint-Gilles. La plus ancienne organisation de femmes à La Réunion organise une demi-journée constituée de temps de parole, d'échanges avec le public et de musique.

L'ancienne et l'actuelle secrétaire générale seront présentes et prendront le micro, et bien sûr Huguette Bello. Un hommage sera également organisé en la mémoire de l'ancienne vice-présidente de l'UFR, Paulette Adois Lacpatia, décédée l'année dernière. Des poèmes seront lus en son honneur, et un concert gospel est également prévu.

Environ 200 personnes sont attendues à ce 9ème congrès. L'idée étant de fêter les 60 ans de l'association, en mettant l'accent sur l'histoire de l'UFR. Parmi les annonces faites pour l'année 2019, l'association prévoit une exposition faite de portraits de femmes, d'ici deux mois environ, ainsi que la publication d'un livre retraçant l'histoire de l'UFR.

L'Union des femmes réunionnaises continue tout au long de l'année son travail de sensibilisation et d'écoute des femmes. En moyenne, 120 dossiers sont suivis chaque année. Parmi les batailles de l'association : l’égalité des droits femme-homme, la parité, la lutte contre le sexisme et bientôt la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le programme détaillé de la journée

8h30 // Accueil

9h00 // Ouverture – Discours de Graziella Leveneur (Ancienne Secrétaire générale de l’UFR)

9h30 // Fin discours – Début hommage à Paulette Adois Lacpatia (Vice-présidente de l’UFR décédée en 2018)

9h35 // Séquence hommage :

- Lancement de la chanson Malaïka Miriam Makeba

- Intervention de la famille de Paulette Adois Lacpatia

- Lecture d’un poème par Huguette Bello

- Chant de Kouler Gospel

10h00 // Fin hommage – Discours Evelyne Corbière (Secrétaire Générale de l’UFR) Echange avec le public possible

10h20 // Fin discours - Sketch – Agence Tous Rire

10h35 // Fin sketch – Fond’ Ker avec Eric Naminzo

10h45 // Fin Fond’ Ker - Discours Huguette Bello (Présidente de l’UFR)

11H45 // Fin discours – Clôture l’Hymne des Femmes

www.ipreunion.com