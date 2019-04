Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 heures

On étouffe ! il fait chaud, humide et lourd ! Un ressenti confirmé par Météo France, le premier trimestre de 2019 est le plus chaud des cinquante et unes dernières années. Plusieurs records de chaleur ont été atteints, battus, dépassés et nous pendant ce temps-là, on transpire à grosses gouttes ! Mais attention, cette vague de chaleur peut avoir des conséquences notamment pour les populations les plus vulnérables. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à ces hausses de mercure, à l'EHPAD Saint-François à Saint-Denis, le personnel soignant est très vigilant sur l'hydratation des résidents. (photo d'illustration rb/www.ipreunion;com)

