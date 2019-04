Le Groupe REUNIMER, spécialisé dans la pêche fraîche et la transformation des produits de la mer, annonce la nomination de Frédéric Payet au poste de Capitaine d'armement de sa filiale ENEZ PECHE. Auparavant, il était Capitaine du bateau LE GRAND MORNE.

Fort de plus de 24 années d’expérience acquises en mer à bord de palangriers, et spécialiste de la pêche de poissons pélagiques à plus de 20 miles des côtes réunionnaise, M. Payet est dès à présent en charge des 13 navires de l’armement du groupe, ainsi que de la coordination entre les hommes en mer et les services logistiques et de maintenance à terre.

Après plus de 12 années travaillées au service de l’armement ENEZ PECHE en tant que Capitaine de bateau, Frédéric Payet (42 ans) a décidé de quitter l’aventure en pleine mer pour un nouveau challenge : prendre en charge les 13 navires de la flotte ENEZ PECHE et accompagner ses compagnons marins en tant que Capitaine de l’armement à terre désormais.

" Etre marin est un métier merveilleux et dure à la fois et j’ai de très bons souvenirs en mer surtout avec mon dernier équipage sur LE GRAND MORNE. Lorsque l’on est capitaine de bateau, on se concentre sur son navire et son équipage. En tant que capitaine d’armement, d’autres enjeux se révèlent et il faut savoir les partager auprès de tous les hommes. Je suis ravi de lever ce nouveau défi qui me permet en même temps d’être plus proche de ma famille et notamment de mes enfants de 9 et 15 ans ", déclare Frédéric Payet, Capitaine de l’armement ENEZ PECHE.

" Ayant accompagné le développement de l’armement dans les techniques de pêche et l’évolution des conditions de vie à bord tout au long de ces 12 dernières années, il nous est paru évident de proposer à Frédéric cette nouvelle fonction. LE GRAND MORNE, dernier bateau sur lequel il a navigué, était souvent sélectionné pour les études scientifiques de l’IFREMER ou de l’IRD et également pour la mise en place des nouvelles techniques de pêche recherchées par l’armement. Frédéric possède plusieurs certificats et aptitudes qui lui permettront d’apporter une réelle expertise aux autres marins tant sur la sécurité et la navigation ", témoigne Philippe Guérin, Directeur Général associé en charge de l’armement ENEZ PECHE. " Ce poste lui permet entre autre de mettre à profit son expérience dans l’optimisation de la qualité de vie, la sécurité à bord et dans la rentabilité des embarcations ".

Frédéric Payet aura comme mission d’accompagner le développement de l’armement en général, à commencer par la certification de l’ensemble de la flotte d’ENEZ PECHE. Auparavant, il a déjà participé à la mise en place de la certification du navire LE BIGOUDEN. Son nouveau rôle consiste aussi à assurer la cohésion entre les hommes en mer ainsi que et les services logistiques et de maintenance à terre.

Ayant débuté sa carrière en 1992 par une formation de marin à l’EAM (Ecole d’apprentissage Maritime) du Port, il embarque sur son premier bateau, un 25 mètres, en juillet 1994. Il retourne en formation à Concarneau en 1999 avant de revenir à l’île de La Réunion, sa terre natale ou il passe son Brevet de Patron de Pêche en 2001. En 2007 il devient capitaine de son propre navire Le FOURNAISE, un bateau de 23,80 mètres. A la même période Frédéric débute également son histoire avec l’armement ENEZ PECHE en tant pêcheur professionnel, avant d’intégrer l’armement en 2012. De nombreuses formations qualifiantes complètent son parcours et lui permettront de mener à bien sa nouvelle fonction en tant que Capitaine d’armement.

www.ipreunion.com