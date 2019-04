Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce vendredi 5 avril, la charte pour une restauration collective publique responsable était signée par l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs du monde agricole. Un enjeu de santé publique - à La Réunion, 4 adultes sur 10 sont en surcharge pondérale et plus d'un sur 10 est obèse -, un enjeu social -, pour que tous les marmailles demi-pensionnaires aient accès à des repas sains -, un enjeu économique - pour que les produits péi arrivent en plus grande quantité dans les assiettes des enfants. Cette charte permettra le suivi régulier des actions qui vont dans ce sens. Mais on se demande pourquoi le sujet n'est pris à bras le corps que maintenant. Un manque de volonté des pouvoirs publics, des produits locaux trop cher par rapport à ceux d'importation, une législation trop limitée... Plusieurs obstacles sont venus ralentir le processus.

