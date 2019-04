Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er avril au vendredi 5 avril sur Imaz Press :



- Lundi 1er avril : Le pape François en visite à La Réunion en septembre

- Mardi 2 avril : La pollution lumineuse tue les pétrels et menace tout l'écosystème

- Mercredi 3 avril : Musées régionaux : des témoins auditionnés par les gendarmes

- Jeudi 4 avril : 71 migrants toujours en attente d'asile

- Vendredi 5 avril : Carrière de Bois-Blanc : l'affaire portée devant le tribunal administratif

Après avoir annoncé la semaine dernière qu'il se rendait au Mozambique, à Maurice et à Madagascar, le pape François a annoncé à Monseigneur Aubry qu'il s'arrêtera également à La Réunion du 10 au 11 septembre 2019. Il prolonge ainsi son voyage de deux jours dans l'Océan Indien, pour le plus grand bonheur des fidèles réunionnais. Si son programme n'est pour le moment pas révélé, tout se prépare pour accueillir en grande pompe le souverain pontife.

Si les "Nuits sans lumières" sont organisées durant la période d'envol des jeunes pétrels de Barau pour éviter les échouages, l'objectif de cette opération est bien plus large... La pollution lumineuse menace toutes les espèces. Les tortues ne viennent plus pondre sur les plages réunionnaises car celles-ci sont trop éclairées, les chauves-souris sont perturbées, les insectes désorientés, et même la santé humaine est mise à mal. Sur-éclairage, puissance des lampes, gaspillage énergétique couteux... Les communes prennent de plus en plus le problème à bras le corps et font des efforts pour limiter l'impact des éclairages publics tout au long de l'année

Des salariés licenciés de la Société publique locale (SPL) Réunion des Musées Régionaux sont entendus par les gendarmes à Saint-Denis ce mardi 2 avril 2019 en tant que témoins. Ces auditions ont lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics. C'est la Chambre régionale des Comptes qui avait portée l'affaire devant la justice en septembre 2018 après avoir constaté "des dysfonctionnements importants" dans la gestion de cette SPL financée par le Conseil Régional et dont Didier Robert était à l'époque le PDG.

Ils sont 71 à La Réunion. 71 demandeurs d'asile sri-lankais à être arrivés sur l'île entre mars 2018 et Février 2019. Depuis ils attendent. Si la plupart se trouvent dans le centre d'hébergement d'urgence de la Croix Rouge, d'autres sont logés à l'Ashram du Port. Autour d'eux, des associations, des bénévoles, des familles s'activent et les aident à s'intégrer au mieux à la vie réunionnaise.

L'exploitation de la carrière de Bois-Blanc à nouveau sur le devant de la scène. La Srepen (Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement - Réunion Nature Environnement) a déposé un recours en référé-suspension fin mars, contre l'arrêté préfectoral autorisant le défrichement de la carrière de Bois Blanc. Les travaux sont censés commencer à partir de l'hiver austral, soit mi-avril.

