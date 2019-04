BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 7 avril 2019



- A Mayotte, le braconnage des tortues se porte bien

- Insolite : Ils veulent mesurer l'Antarctique pour prouver que la Terre est plate

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Pape François, pollution lumineuse, musées régionaux, migrants, carrière

- Les requins, une famille plus menacée que prévu

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et quelques nuages dans les hauts

A Mayotte, le braconnage des tortues se porte bien

Des coquilles éclatées, des carcasses, des ossements... Sur les plages de Mayotte c'est toujours le même spectacle. Le braconnage des tortues marines se porte bien, malgré les efforts conjoints des acteurs qui ouvrent pour la protection des espèces protégées. En février dernier, l'association mahoraise Oulanga na Nyamba (Environnement et tortue) a lancé une pétition sur Change.fr pour alerter le Ministère de la transition écologique et solidaire. Plus de 3.700 personnes l'ont signée. Deux mois plus tard, où en est-on ?

Insolite : ils veulent mesurer l'Antarctique pour prouver que la Terre est plate

Pythagore, Érathosthène de Cyrène, Galilée et Tintin doivent se retourner dans leur tombe... Les platistes, ces gens un peu excentriques qui pensent que la Terre est plate, ont encore frappé ! Ils pensent avoir trouver LA solution pour démontrer une bonne fois pour toute que la Terre est plate comme une galette des rois. Ils vont tout simplement organiser une expédition en Antarctique pour mesurer le continent de glace...

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Pape François, pollution lumineuse, musées régionaux, migrants, carrière

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er avril au vendredi 5 avril sur Imaz Press :

- Lundi 1er avril : Le pape François en visite à La Réunion en septembre

- Mardi 2 avril : La pollution lumineuse tue les pétrels et menace tout l'écosystème

- Mercredi 3 avril : Musées régionaux : des témoins auditionnés par les gendarmes

- Jeudi 4 avril : 71 migrants toujours en attente d'asile

-Vendredi 5 avril : Carrière de Bois-Blanc : l'affaire portée devant le tribunal administratif

Les requins, une famille plus menacée que prévu

Requin-taupe bleu ou petit requin-taupe... des requins emblématiques se retrouvent menacés d'extinction, victimes de l'appétit humain pour leur chair et leurs ailerons, alerte la nouvelle Liste rouge des espèces menacées.

Le temps sera plutôt ensoleillée ce dimanche 7 avril 2019, annonce Matante Rosina. Elle dit aussi que l'après-midi il y aura quelques nuages dans les hauts de Saint-Denis à Saint-Gilles. C'est comment chez vous ?