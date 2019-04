Pythagore, Ératosthène de Cyrène, Galilée et Tintin doivent se retourner dans leur tombe... Les platistes, ces gens un peu excentriques qui pensent que la Terre est plate, ont encore frappé ! Ils pensent avoir trouver LA solution pour démontrer une bonne fois pour toute que la Terre est plate comme une galette des rois. Ils vont tout simplement organiser une expédition en Antarctique pour mesurer le continent de glace...

C’est l’idée un peu folle de Jay Decasby, un internaute américain bien connu dans le milieu des platistes pour ces vidéos explicatives de la thèse de la Terre plate. Atteindre l’Antarctique, naviguer autour, mesurer sa longueur et prouver ainsi qu’il s’agit des bords extérieurs de la Terre. Selon lui, le périmètre de la planète-galette serait de 96.000 kilomètres et non des24.000 kilomètres, comme l’estiment plus ou moins le monde entier et l’ensemble des données officielles. Pour d’autres platistes, et notamment la fameuse "Flat Earth Society", ce chiffre serait plutôt à arrondir (mauvaise blague) à 125.5000 kilomètres.

La Terre boule à neige

Mais pourquoi s’amuser à mesurer le continent le plus inhospitalié du monde ? Tout simplement parce que pour les platistes, la planète est comme une immense boule à neige : un disque plat, bordé de toutes parts par un mur de glace, l’Antarctique et au dessus, un immense dôme contenant les étoiles, la Lune et le Soleil. C’est beau non ?

Tout le reste n’est que complot. Le traité de l’Antarctique de l’ONU, par exemple, signé en 1961 et interdisant les expéditions privées motorisées sur le continent de glace aurait été ratifié pour nous cacher la vérité. Et que dire des images satellites de la NASA ? Des mensonges Photoshoppés !

Une thèse américaine ? Pas seulement, selon une étude Ifop, plus de 9% des Français croient que la Terre est plate et non pas ronde…

Objectif: Terre plate !

La dernière fois qu’un platiste a tenté de prouver sa théorie, c’était en 2018. Un Californien de 61 ans avait construit sa propre fusée dans son garage avant de décoller.

Il était monté à plus de 570 mètres avant de retomber… bien vivant mais blessé et sans avoir la réponse à sa grande question.

nt/www.ipreunion.com