Le corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années avait été retrouvé vendredi aux alentours de 5h30 en bas d'un pont au Moufia à proximité de l'université. Mais depuis la découverte macabre, le mystère persiste. (photo d'illustration rb/www.ipreunion;com)

Les enquêteurs n’ont pas encore identifié la victime et l’autopsie réalisée hier, samedi 6 avril, ne révèle pas les causes de la mort du quadragénaire. Une blessure importante au niveau du crâne faisait dire aux riverains qui avaient trouvé le corps et prévenu les forces de l’ordre que l’homme s’était suicidé.

Une piste toujours envisagée par les enquêteurs mais les autres, notamment la piste criminelle, ne sont pas pour autant écartées. Car la position dans laquelle le corps a été retrouvée pose question.



