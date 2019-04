Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Ils étaient une quarantaine à s'être donnés rendez-vous ce dimanche 7 avril matin. Tous membres du collectif contre la digue. C'est à la Grande Chaloupe qu'ils se sont retrouvés, un lieu symbolique. Face à ce chantier de la Nouvelle route du Littoral, ce chantier qui catalyse la colère des associations de protection de l'environnement. À cette grand-messe, Marie Toussaint et David Cormand, respectivement numéro quatre et cinq sur la liste Europe écologie les Verts (EELV) aux élections européennes étaient des invités de choix. Les associations ont pu expliquer leurs griefs contre ce projet pharaonique et plaider pour le tout-viaduc. Elles ont trouvé une oreille attentive et surtout très intéressée en cette période de campagne. (photos rb/www.ipreunion.com)

