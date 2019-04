Le programme de l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré) est à retrouver ci-dessous. Des activités sportives organisées un peu partout dans l'île pendant la semaine du 8 au 14 avril 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nord

8 avril Apprenons la ville CM2 Flacourt Ste-Marie

9 avril Sports innovants CM1 Gymnase de la Montagne

11 avril Sports innovants CM1 Complexe du Moufia

12 avril Orientation/Athlétisme CE1 Jardin de l’Etat

Est

8 avril Course, saut, lancer PS/MS/GS Stade Sarda Garriga St-André

9 avril Course, saut, lancer PS/MS/GS Stade Ilet St-Benoit

10 avril Course, saut, lancer PS/MS/GS Stade Ilet St-Benoit

Nord-Ouest

9 avril Apprenons la ville CM2 Boulodrome St-Paul

11 avril Apprenons la ville CM2 Port/Possession

Sud

9 avril Apprenons la ville Tampon

11 avril Apprenons la ville Tampon

Ouest

9 avril Rencontre sportive CM Complexe Avirons

11 avril Rencontre sportive CM Complexe Avirons

12 avril Rencontre sportive CM Complexe Avirons

Départementale

13 avril Assemblée générale USEP/UFOLEP/Ligue Lycée Jean Perrin St-André

