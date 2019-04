BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 8 avril 2019 matin



Des pièces détachées moins chères, plus écologiques et... d'occasion

De plus en plus de Réunionnais adoptent un comportement écoresponsable et de participent (un minimum) à la protection de l'environnement... et sous les capots de leurs titines ? Depuis le lundi 1er avril, un décret oblige les garagistes à proposer à leurs clients des pièces détachées issues de l'économie circulaire pour les réparations des véhicules. En moyenne, elles coûteraient jusqu'à 50% moins chère que les pièces neuves et seraient tout aussi fiables...

Le vrai du faux - "l'homéopathie n'a aucune propriété médicinale"

Le débat fait rage depuis des années : l'homéopathie, une arnaque ou une médecine à part entière ? Actuellement, les pro et anti homéopathie se font la guerre concernant le remboursement des granules par la Sécurité sociale. Mais qu'en est-il vraiment ?

A la recherche des bénévoles pour sauver le tuit-tuit

La Société d'études ornithologiques de La Réunion (Séor) recherche des bénévoles pour la dératisation de la forêt de la Roche écrite, afin de protéger le tuit-tuit, oiseau endémique en danger d'extinction. L'association invite donc les potentiels sauveurs de ces oiseaux à s'inscrire en fonction de leurs disponibilités pour participer aux campagnes de dératisation. "Attention ! Lorsque vous êtes inscrits sur une journée vous êtes donc comptabilisés comme un bénévole participant à cette journée, c'est un réel engagement" prévient la Séor

Sidaction 2019: 4,5 millions d'euros de promesses de dons

Un quart de siècle après la première édition, le Sidaction 2019, événement caritatif relayé à la télévision et à la radio ce week-end, s'est achevé dimanche soir sur un bilan de 4,5 millions d'euros de promesses de dons, en hausse par rapport à l'an dernier, ont annoncé les organisateurs.

Don du sang - le planning de collectes de l'EFS La Réunion du 8 au 13 avril

L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du lundi 8 au samedi 13 avril 2019.

La pa Météo France i di, sé zot i di - humide dans l'Est, soleil pour les autres

Matante Rosina est plutôt en forme ce lundi 8 avril, après un bon week-end, elle a les idées claires pour prédire la météo du jour. La gramoune prévoit une matinée humide voire quelques averses dans l'Est, pour les autres régions, le soleil brillera. Il pourrait y avoir quelques averses furtives dans les hauts de l'Ouest et du Sud à la mi-journée. Et chez vous, quel temps fait-il ?