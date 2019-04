Et les gagnantes sont... les danseuses de la troupe de Muriel Techer ! Neuf jeunes filles et une jeune officielle, qui viennent du lycée Leconte Delisle à Sainte-Clotilde. Elles remportent la première place au championnat académique de danse 2019, qui s'est déroulé mercredi 3 avril 2019 au Teat de Champ Fleuri.

Elles semblent imbattables ! Les danseuses de Muriel Techer, 9 jeunes filles et une jeune officielle, ont atteint la première marche du podium. Les lycéennes de l'établissement Leconte Delisle avaient déjà gagné deux fois de suite le championnat national. Elles représenteront donc à nouveau La Réunion au championnat de France qui se déroule à Montpellier au mois de mai.

10 établissements étaient en compétition, dont 4 collèges et 6 lycées, pour une centaine d'élèves environ. Dans la catégorie lycées, l'établissement des Avirons remporte la 2ème place, et le lycée Mahatma Gandhi la 3ème place. Suivent ensuite respectivement en 4ème, 5ème et 6ème places les lycées Georges Brassens, Amiral Bouvet et Moulin Joli.

Dans la catégorie collèges, voici le palmarès : l'établissement Les Mascareignes arrive en 1ère position, suivi du collège Bras Panon puis de Guy Mocquet et enfin le collège Bourbon.

