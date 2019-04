Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Matante Rosina est plutôt en forme ce lundi 8 avril, après un bon week-end, elle a les idées claires pour prédire la météo du jour. La gramoune prévoit une matinée humide voire quelques averses dans l'Est, pour les autres régions, le soleil brillera. Il pourrait y avoir quelques averses furtives dans les hauts de l'Ouest et du Sud à la mi-journée. Et chez vous, quel temps fait-il ? (photo d'illlustration rb/www.ipreunion.com)

