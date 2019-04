Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ça va être tout noir ! Top départ ce lundi 8 avril de la onzième édition des "Nuits sans Lumière". Si les elles sont organisées durant la période d'envol des jeunes pétrels de Barau pour éviter les échouages, l'objectif de cette opération est bien plus large... Notamment d'effectuer des économies énergétiques, de sensibiliser le public à la pollution lumineuse, à ses impacts et aux moyens de la réduire... Un nombre croissant de partenaires, publics et privés, s'engagent chaque année via ces campagnes d'extinction de l'éclairage. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Ça va être tout noir ! Top départ ce lundi 8 avril de la onzième édition des "Nuits sans Lumière". Si les elles sont organisées durant la période d'envol des jeunes pétrels de Barau pour éviter les échouages, l'objectif de cette opération est bien plus large... Notamment d'effectuer des économies énergétiques, de sensibiliser le public à la pollution lumineuse, à ses impacts et aux moyens de la réduire... Un nombre croissant de partenaires, publics et privés, s'engagent chaque année via ces campagnes d'extinction de l'éclairage. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)