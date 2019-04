BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 9 avril 2019



Dotation de l'Etat aux mairies : prendre aux riches pour donner aux pauvres, ça marche que pour les communes

En 2019, la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l'Etat aux communes est de 168 millions d'euros. Elle est en hausse de 1,9% par rapport à 2018, se félicite l'Etat par préfecture interposée ce lundi 8 avril 2019. Par habitant, elle est même de 29 euros plus élevée que la moyenne nationale, se rengorge encore l'Etat. Généreux, magnifique, grandiose, youpi ! On se calme. En fait l'Etat ne dépense pas un sou supplémentaire. Par un savant tour de passe-passe, il se transforme en Robin des Bois. Il prend l'argent des communes "les plus riches" pour le donner aux Villes les plus pauvres. Attention, cette redistribution des richesses, l'Etat appelle ça "la solidarité nationale," ne marche que pour les communes, pas pour les particuliers... La suppression de l'ISF le prouve...

A quel point l'insecticide est-il destructeur ? Là est la question

Les opérations de démoustication de l'Agence régionale de santé (ARS) continuent pour tenter de neutraliser l'épidémie de dengue, qui sévit principalement dans l'ouest et le sud de l'île. Mais les inquiétudes des habitants sont nombreuses : de quoi est composé ce produit ? Quel est son impact réel sur l'humain ? Et sur les animaux ? Si l'ARS dit tenter au mieux d'avertir la population, tous ne semblent pas être au diapason. Et l'impact sur l'environnement pourrait malgré tout être fatal.

Carrière de Bellevue : top départ pour l'enquête publique

Une enquête publique s'est ouverte ce lundi 8 avril 2019 et durera jusqu'au mois de mai. Elle va permettre aux citoyens de s'exprimer sur le sujet de l'exploitation de la carrière de Bellevue, tout en suivant l'évolution du projet.

La Fédération française de handidanse s'exporte sur l'île

La Fédération française de handidanse aura bientôt son antenne à La Réunion. C'est ce qu'est venue annoncer Cécile Avio, présidente d'honneur de la fédération, et créatrice de la méthode "Avio" - qui consiste à adapter la danse au handicap de chacun.

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie et du tonnerre

Matante Rosina a prévu de ne pas du tout s'éloigner de son parapluie ce mardi 9 avril 2019. Elle a vu au fond de sa marmite qu'il y aura du soleil le matin sur l'ouest mais que la pluie et même le tonnerre se donneront rendez-vous au dessus de La Réunion dès le milieu de journée. Et chez vous c'est comment ?