Un incident sur le câble sous-marin LION 2 a provoqué lundi 8 avril 2019 une coupure des services de téléphonie voix, sms, internet sur le mobile sur le territoire de Mayotte. L'architecture réseau élaborée par Orange a pu épargner les services de téléphonie et internet du fixe qui sont restés opérationnels pendant toute la période.

Dans un communiqué, Orange annonce avoir "mobilisé toutes ses équipes, spécialement les experts dans les technologies de transmission du Groupe, afin de trouver une solution palliative le plus rapidement possible en étroite collaboration avec le consortium qui opère et maintient ce câble sous-marin. Cette mobilisation a permis de rétablir en quelques heures l’ensemble des communications dans la nuit de lundi à mardi. La totalité des services Orange est actuellement en situation nominale sur l’ensemble du territoire Mahorais.

Cet incident, démontre l’importance de sécuriser le trafic entre Mayotte et le reste du monde grâce à l’augmentation du nombre de routes sous-marines.

L’investissement d’Orange dans le câble LION3 arrivé sur l’ile le mois dernier et dont la mise en service est prévue cette année répond à cette stratégie.

Orange remercie ses clients pour leur compréhension et s’excuse de la gêne occasionnée par cet incident indépendant de sa volonté."

