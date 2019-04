Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Plus de 14.000 personnes ont participé au sondage de l'Equipe.fr, "quelle est, pour vous, la course la plus mythique de l'ultra-trail ?". La Barkley ? L'Ultra trail du Mont-Blanc ? La Hardrock 100 ? Raté ! La palme revient à notre Diagonale des Fous, ses 165 kilomètres et ses plus de 9.000 mètres de dénivelé positif. Les internautes sont 40% a avoir voté pour elle... (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

