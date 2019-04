Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'épidémie de dengue se poursuit : du 25 au 31 mars 2019, 904 cas de dengue ont été confirmés. Les foyers du Sud de l'île sont toujours très actifs et de nouveaux foyers ont été identifiés, notamment dans le Nord et l'Est de l'île. Alors que près de 5 000 cas de dengue ont été signalés depuis le 1er janvier 2019, le nombre d'hospitalisations augmente : 25 à 30 hospitalisations sont enregistrées chaque semaine.

