Ce mercredi 10 avril 2019 se tenait une conférence-débat sur " le rôle et le fonctionnement de l'impôt dans une démocratie moderne ", organisée par le syndicat Solidaires finances publiques et Sciences Po alumni.



Une cinquantaine de jeunes, élèves au lycée ou à l’université, étaient réunis à la mairie de Saint-Denis pour participer à la rencontre. Face à eux, la députée Ericka Bareigts, la secrétaire départementale du syndicat Solidaires finances publiques Magali Billard, le conseiller syndical Pascal Valiamin, le président de Digital Réunion Philippe Arnaud et le président de Sciences Po alumni Réunion Abdoullah Lala, étaient présents pour répondre à leurs interrogations.



A l’ordre du jour : discuter de la place de l’impôt dans notre démocratie et de son importance dans le fonctionnement de l’administration française, mais aussi répondre aux interrogations soulevées ces derniers mois sur la légitimité de ces derniers. " Ce qu’on a voulu c’est permettre un échange entre les responsables syndicaux et la députée et des jeunes citoyens, qui sont l'avenir de La Réunion, explique Abdoullah Lala, sur une problématique sensible comme l'impôt".



La question fiscale étant souvent revenue lors du grand débat national, il semblait important pour les organisateurs d’aborder le sujet avec les participants aux ateliers " Sciences po " et les étudiants présents.

Si la question de l'impôt déchaine les passions depuis le début du grand débat national, des incohérences se sont glissées dans le discours : comment baisser les impôts et améliorer le service public à la fois ? Une question que se pose aussi le syndicat Solidaires finances publiques. Le conseiller syndical Pascal Valiamin précise cependant que la volonté de la journée était d'expliquer en quoi l'impôt était un pilier de notre démocratie, que ce soit dans le fonctionnement des hôpitaux, des administrations, etc... Plutôt que de discuter du débat "plus ou moins d'impôts pour les Français". Vous pouvez retrouver ses explications dans la vidéo ci-dessous.

