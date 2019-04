La campagne de télédéclaration des dossiers PAC a commencé dès le 1er avril 2019, elle se terminera le 15 mai. Depuis trois ans, la déclaration des dossiers PAC doit être dématérialisée et faite sur internet, via le site telepac. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Agriculteurs, n'attendez pas le dernier jour pour déclarer vos dossiers PAC. On peut le faire dès maintenant sur le site telepac. Cette télédéclaration, sécurisée et simplifiée, permet à chacun de déclarer annuellement ses aides liées aux surfaces. Attention : la date limite est fixée au mercredi 15 mai 2019. Après cette échéance, des pénalités pour dépôt tardif pourront être appliquées jusqu'au 11 juin.



• Si vous êtes planteur de canne à sucre. Vous pouvez vous rendre dès que possible dans le pôle canne – Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) de votre secteur afin de télédéclarer vos surfaces et vos demandes d’indemnités compensatoires de handicaps naturels, ainsi que les autres audes perçues.

• Si vous êtes exploitant en production hors cannes (élevage, maraîchage, arbres fruitiers, géranium, vanille ...). Prenez contact avec la DAAF (voir les numéros de téléphone au bas du communiqué), votre conseiller " Point Vert " de la chambre d'agriculture (pour les producteurs hors canne) ou le

technicien de votre organisation de producteurs qui vous orientera dans votre démarche.

Lors du rendez-vous, les agriculteutrs doivent faire un point avec leur conseiller sur les surfaces déclarées, en mettant à jour les surfaces non agricoles (constructions, chemins non enherbés, friches, etc.) et en indiquant les évolutions par rapport à l'année dernière.

Si vous disposez d'une connexion internet à haut débit, vous pouvez aussi télédéclarer depuis votre domicile en vous connectant sur le site telepac. Attention, rappel : les adhérents à une Organisation de producteur, bénéficiaires des aides POSEI (Programme d’Options Spécifiques à l’Eloignement et à l’Insularité) doivent obligatoirement télédéclarer leur dossier PAC. Idem pour être éligible au Fonds de secours pour les calamités agricoles, le dossier PAC est obligatoire.

Pour tout renseignement ou toute assistance dans votre démarche de télédéclaration, la DAAF est à votre écoute par mail : fabrice.bouloir@agriculture.gouv.fr et aux numéros suivants : 02 62 33 36 21 / 02 62 33 36 23 / 02 62 33 36 25 / 02 62 33 36 22.

www.ipreunion.com