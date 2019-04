BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 11 avril 2019



- La déclaration d'intérêts de Didier Robert atterrit sur le bureau du procureur

- Jour J pour Anthony Kayambo et Clément Dubard, fixés sur leur sort dans la matinée

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a annoncé ce mercredi 10 avril 2019 avoir saisi la justice concernant la déclaration d'intérêts du président du Conseil régional de la Réunion, Didier Robert, datée de mai 2016, le soupçonnant d'avoir "omis une partie substantielle de ses revenus".

Lors de leur passage devant le tribunal correctionnel mardi 12 mars 2019, six mois de prison ferme ont été requis contre Anthony Kayambo et Clément Dubard. Les deux hommes sont jugés pour des faits supposés de dégradation sur les ex-paillotes de l'Hermitage.

Ils sont très vieux, très grands, très gros. Bien enracinés dans l'Histoire et la culture locale, ils sont choyés mais parfois menacés. Pour mieux les protéger, six arbres situés à La Possession et au Port viennent d'être labellisés "Arbres Remarquables de France" ce mercredi 10 avril 2019. Une première à La Réunion et dans les Outre-mer. Une belle récompense pour les faire connaître jusqu'en métropole et rappeler la nécessité de les sauvegarder. (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

Mardi 9 avril, sur le campus du Tampon, Daniel Gonthier, vice-président du Département et Pierre-François Mourier, directeur du Centre international d'études pédagogiques (CIEP), ont signé une convention cadre pour renforcer leur partenariat, entamé il y a une dizaine d'années.

Il va pleuvoir sur l'est dès le début de cette journée du jeudi 11 avril 2019, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute que les nuages, les averses et les orages vont ensuite envahir toute l'île. Et chez vous c'est comment ?