Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Afin de répondre aux besoins d'offices publics ministériels de greffiers dans les tribunaux mixtes de commerce des Outre-mer, le ministère de la Justice et le ministère de l'Action et des comptes publics ont mis en ligne un appel à candidatures pour 7 postes de greffier de tribunal de commerce. Les greffiers nommés devront assurer les missions de tenue des différents registres et les missions auprès des magistrats du tribunal.

