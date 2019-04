Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Il va pleuvoir sur l'est dès le début de cette journée du jeudi 11 avril 2019, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute que les nuages, les averses et les orages vont ensuite envahir toute l'île. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il va pleuvoir sur l'est dès le début de cette journée du jeudi 11 avril 2019, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute que les nuages, les averses et les orages vont ensuite envahir toute l'île. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)