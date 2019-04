Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La confédération nationale du logement (CNL) dénonce une situation intolérable pour les seniors et va même jusqu'à parler de " maltraitance ". Un problème sous-estimé par les pouvoirs publics selon l'association. Une situation qui pose question sur la sécurité et la santé de nos gramouns. Qui plus est, beaucoup ne sont pas au courant de leurs droits ou tout simplement dans l'incapacité de les faire respecter. Des bailleurs sociaux ou privés qui profitent de la situation allant jusqu'à appliquer des charges locatives abusives, doublant, parfois même triplant les loyers des seniors ou les laissant vivre dans des conditions indécentes. Et comble du comble, les bailleurs font la sourde oreille quand les informations leur sont remontées. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

