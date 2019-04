Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'information a été révélée par nos confrères de linfo.re ce vendredi 12 avril 2019, un bateau de migrants sri-lankais arriverait incessamment à La Réunion. Une information confirmée par une source administrative "effectivement nous avons été informés qu'un navire a été repéré en mer, il serait en direction de La Réunion, et arriverait potentiellement pendant le week-end". D'après nos confrères, il y aurait entre 50 et 120 personnes à bord de l'embarcation repérée en mer via des photos aériennes. Les autorités se tiennent prêtes à recevoir les migrants qui devraient arriver au large de La Réunion ce week-end ou en début de semaine. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

