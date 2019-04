BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 13 avril 2019



Alcool: courage, augmentons massivement les prix

La Loi alimentation est entrée en vigueur le 1er février dernier. Une loi visant à protéger la production locale. Une réglementation plus contraignante pour la grande distribution: fin des promotions choc, obligation de revendre les produits de grande consommation 10% plus cher que le prix d'achat initial... Mais business is business, les grands distributeurs ont trouvé la parade pour ne pas y perdre: augmenter le prix des alcools, + 3,2% en moyenne dans les rayons indiquait une récente étude. Le volet le plus contraignant de cette loi alimentation n'est pas appliqué dans les territoires ultramarins. Pourtant, ce ne serait pas du luxe, La Réunion est l'un des départements où l'alcool tue le plus. Si les boissons alcoolisés importées restent plus chères que sur le territoire hexagonal, l'alcool produit localement est toujours aussi bon marché, sans doute trop au vu de la situation, à La Réunion, un décès sur 6 est lié à l'alcool.

La République en Marche avance clopin-clopant à La Réunion

Ces deux derniers mois, la fédération LREM 974 est au top. Adhésion des élus, ferveur populaire, une équipe soudée et motivée, tout cela augure du meilleur pour les élections européennes... Ça, c'est le message que Farid Mangrolia, le référent départemental LREM fraîchement nommé aimerait envoyer. Et soyons francs, c'est utopique. Quand on connaît le passé du parti à La Réunion, les difficultés à se structurer, à convaincre les élus, la longue traversée du désert et les guerres intestines, on peut sérieusement douter. Il suffit de gratter un peu pour se rendre compte qu'il y a des failles, des lacunes et qu'au vu de la cote de popularité d'Emmanuel Macron ces derniers mois, convaincre les Réunionnais et la classe politique est mission quasi impossible.

Rivière des Galets : Une marche blanche contre les violences intrafamiliales

Il y a une vingtaine de jours, un père assassinait ses trois garçons, âgé de 2 ans, 4 ans et 5 ans à La Rivière des Galets. Un énième drame, une énième tragédie. Contre toutes les violences intrafamiliales qui "continuent de grossir les colonnes de nos journaux à un rythme toujours plus effréné," les associations E.P.A (Ecoute-Moi !, Protège-Moi!, Aide- Moi!) et Entrèd à Nou organisent une marche blanche, ce samedi 13 avril 2019. Le rendez-vous est fixé au stade Mandela à La Rivière des Galets à 10 heures.

Le Port, capitale du hip-hop pour le Battle of The Year Réunion

Le Battle of The Year Réunion (BOTY), manifestation internationale de Breakdance, revient au Port, au Kabardok et à "la Friche Culturelle". Dès ce samedi 13 avril les qualifications régionales commencent pour les danseurs pour sélectionner celles et ceux qui représenteront La Réunion à la grande finale "BOTY France" à Montpellier en mai prochain. L'occasion de vivre une semaine au rythme de la culture Hip Hop. Spectacles, stages, animations et rencontres attendent les initiés et les curieux, du 13 au 20 Avril.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le retrour du beau temps

Enfin ! Les lunettes vissées sur ses yeux, Matante Rosina en est sûre : le Soleil revient ! Dès le matin, le averses sont moins intenses et des éclaircies, d'abord discrètes montrent le bout de leur nez. Les nuages restent tout de même présents. Prudence, la mer est encore un peu agitée, avec une houle de sud-ouest.