Le Battle of The Year Réunion (BOTY), manifestation internationale de Breakdance, revient au Port, au Kabardok et à "la Friche Culturelle". Dès ce samedi 13 avril les qualifications régionales commencent pour les danseurs pour sélectionner celles et ceux qui représenteront La Réunion à la grande finale "BOTY France" à Montpellier en mai prochain. L'occasion de vivre une semaine au rythme de la culture Hip Hop. Spectacles, stages, animations et rencontres attendent les initiés et les curieux, du 13 au 20 Avril.

