Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Un bateau avec de nombreuses personnes à bord, non identifié et non annoncé tente d'accoster ce samedi 13 avril 2019 dans le port de Sainte-Rose. Il semble en difficulté, il a tapé dans les tétrapodes. Les forces de l'ordre sont sur place. La SNSM de Saint-Pierre vient d'envoyer un navire. D'après nos informations, il n'est pas question qu'il accoste et débarque ses passagers à Sainte-Rose, il devrait être escorté jusqu'au Port. Il arriverait en fin d'après-midi, ou en début de soirée. (Photo d'archive, RB/Imaz Press Réunion)

