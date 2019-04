Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 avril au vendredi 12 avril sur Imaz Press :



- Lundi 8 avril : Des pièces détachées moins chères, plus écologiques et... d'occasion

- Mardi 9 avril : Dotation de l'Etat aux mairies : prendre aux riches pour donner aux pauvres, ça marche que pour les communes

- Mercredi 10 avril : Sondage de l'ARS : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de dengue possible...

- Jeudi 11 avril : Accident mortel au Chaudron : deux personnes auditionnées

- Vendredi 12 avril : 1, 2, 3, enquêtes préliminaires ! Cher Monsieur Didier Robert, comptez sur nous... et sur notre soutien bien sûr

De plus en plus de Réunionnais adoptent un comportement écoresponsable et de participent (un minimum) à la protection de l'environnement... et sous les capots de leurs titines ? Depuis le lundi 1er avril, un décret oblige les garagistes à proposer à leurs clients des pièces détachées issues de l'économie circulaire pour les réparations des véhicules. En moyenne, elles coûteraient jusqu'à 50% moins chère que les pièces neuves et seraient tout aussi fiables...

En 2019, la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l'Etat aux communes est de 168 millions d'euros. Elle est en hausse de 1,9% par rapport à 2018, se félicite l'Etat par préfecture interposée ce lundi 8 avril 2019. Par habitant, elle est même de 29 euros plus élevée que la moyenne nationale, se rengorge encore l'Etat. Généreux, magnifique, grandiose, youpi ! On se calme. En fait l'Etat ne dépense pas un sou supplémentaire. Par un savant tour de passe-passe, il se transforme en Robin des Bois. Il prend l'argent des communes "les plus riches" pour le donner aux Villes les plus pauvres. Attention, cette redistribution des richesses, l'Etat appelle ça "la solidarité nationale," ne marche que pour les communes, pas pour les particuliers... La suppression de l'ISF le prouve...

Si la dengue continue de faire son nid douillet, les autorités veillent et agissent. L'Agence régionale de santé (ARS) Océan Indien a par exemple lancé, d'elle-même, un sondage à la fin du mois du mars 2019 "pour connaître et comprendre la perception de la population face aux risques liés à la dengue." Tout un programme.

Au niveau du mail au Chaudron à Saint-Denis, aux environs de 6h15-6h30 ce jeudi 11 avril 2019, un véhicule, roulant à une vitesse élevée, a percuté deux piétons qui se trouvaient sur la chaussée. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années a la jambe sectionnée par le choc, il meurt sur le coup. L'autre est légèrement blessé au bras. Dans sa course, la camionnette a aussi blessé un policier. Elle a fini sa course sur le terrain de handball des Calebassiers. Son chauffeur et le passager ont pris la fuite en l'abandonnant. En fin d'après-midi, deux personnes étaient auditionnées par la police.

Cher Monsieur Didier Robert,

C'est avec beaucoup de difficultés que nous écrivons cette très chaleureuse missive. Nous sommes sous le choc depuis ce funeste mercredi 10 avril 2019...Toute honte bue et toutes griffes dehors, voilà que cette harpie de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'en prend à vous rageusement. Et voilà que notre coeur saigne, encore, devant tant de vilenie. Car cette fois, c'est le pompon ! Nous sommes outrés, indignés, terrifiés par tant de malveillance contre vous, très cher président de Région.

