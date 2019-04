Du 13 avril au 8 mai, à Saint-Pierre, la Saga du Rhum abritera une exposition de l'artiste céramiste Alice Aucuit. Sculpture céramique, vidéo, son, montage photographique, matières premières, objets glanés... autant d'activités qu'elle présente, dans le cadre d'un programme appelée "Art et mondes du travail".

Fruit d’une résidence d’artiste en entreprise, première du genre à La Réunion, cette exposition résulte du travail conjoint entre les directions régionales des affaires culturelles, les centres d’art, les associations ou agences spécialisées dans la médiation, qui sont mobilisés autour d’un programme baptisé ici "Art et mondes du travail".

Au cours de sa résidence, l’artiste a fait découvrir son processus de création à une trentaine de salariés, qui ont pu participer à un atelier de poterie. La céramiste s’est ensuite rendue dans leur usine, pour y apprécier les étapes d’un savoir-faire traditionnel. Imprégnée de l’ambiance et de l’histoire des lieux, Alice Aucuit en a profité pour interviewer de nombreux salariés. Pour elle, il s'agit de mêler expression poétique et savoir-faire artisanal.

Il s'agit finalement de montrer comment on peut rapprocher monde économique et artistique. L’entreprise Rhums & Punchs Isautier à Saint-

Pierre a accueilli la toute première résidence artistique en entreprise de La Réunion, suite à une proposition de la Dac de La Réunion (Direction des affaires culturelles) et du Frac (Fonds régional d’art contemporain).

La distillerie de Saint-Pierre a confronté son savoir-faire ancestral au processus de transformation de la terre et de la céramique d’Alice Aucuit. Pour Jérôme Isautier, le PDG du gorupe éponyme : "un artiste et une entreprise ont le même ADN : l’innovation, la création. Ils s’expriment différemment et de la rencontre de ces deux univers peuvent naître des richesses insoupçonnées".

