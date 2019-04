Samedi 13 avril en fin de matinée, un bateau non-identifié tente d'accoster dans le port de Sainte-Rose. Il annonce être en difficulté et se heurte aux tétrapode à l'entrée de la Marina. L'accès au port lui est tout de suite refusé, le navire a ordre de rester immobile, amarré aux tétrapodes. Très vite, la zone est verrouillée et rendue inaccessible par les forces de l'ordre.

A bord du navire, près de 120 personnes, dont au moins 16 femmes et une dizaine d'enfant. Des migrants probablement originaires du Sri-lanka. Malgré la petite taille et le manque de structures, le Port de Sainte-Rose servira de débarcadère : le bateau est trop endommagé pour envisagé de le remorquer jusqu'au Port-ouest. Pompier, gendarmes, police aux frontières, agents de l'Agence régionale de santé (ARS), médecins de Médecins du Monde... se préparent pour les accueillir.

Aux alentours de 17h30, le débarquement commence : les migrants passent de la vedette de la brigade nautique de la gendarmerie au zodiac des pompiers. Ils sont tous pris en charge pour une évaluation sanitaire organisée par l’ARS-OI et mise en œuvre par Médecins du Monde.

En début de soirée, des bus commencent à acheminer les 120 migrants vers le gymnase de Duparc à Sainte-Marie, transformé en zone d'attente. C'est là-bas que seront effectués les contrôles d'identité. Des lits sont installés.

Ce navire porte à au moins dix le nombre de bateaux candidats au départ depuis mars 2018. Six ont donc réussi.

=> Les bateaux arrivés à La Réunion :

• 5ème bateau, arrivé le 5 février 2019 : Le "Prashansa" transportant 70 personnes à son bord est intercepté au large de l'île de La Réunion. 64 migrants seront renvoyés, 6 pourront déposer une demande d'asile.

• 4ème bateau, arrivé le 26 décembre 2018 : Après de multiples péripéties judiciaires, les 7 hommes arrivés à bord du "Roshan" seront reconduits dans leur pays.

• 3ème bateau, arrivé le 14 décembre 2018 : Les 62 Sri-lankais, hommes, femmes et enfants ont déposé leur demande d’asile à la Préfecture. Ils sont en attente de la décision de l'Ofpra.

• 2ème bateau, arrivé en octobre 2018 : Les huit hommes ont été rapatriés en grande pompe quelques jours après leur arrivée. Du côté de la Cimade, l'association qui lutte pour le respect des droits des migrants, on se demandait si les procédures avaient été respectées...

• 1er bateau, arrivé en mars 2018 : Les six hommes avaient pu déposer une demande d’asile. L’un d’entre eux a choisi de rentrer au Sri-Lanka, les autres viennent de recevoir une réponse négative l’Ofpra. Certains veulent faire appel de la décision.

=> Les bateaux interceptés sur le départ au Sri-Lanka :

• Le 7 mars 2019, Au moins 30 migrants ont été arrêtés ce jeudi 7 mars 2019 dans la matinée par la marine sri-lankaise à 74 kilomètres au sud du Sri-lanka, rapporte le Daily Mirror. Deux patrouilleurs ont intercepté un chalutier transportant des migrants illégaux. "Nous soupçonnons qu'ils tentaient de rejoindre l'île de La Réunion," a déclaré le porte-parole de la Marine Isuru Suriyabandara.

• Le 14 février 2019, les forces spéciales d’intervention et la marine du Sri Lanka ont arrêté 21 personnes, dont trois femmes et quatre enfants qui s’apprêtaient à quitter illégalement le territoire, rapporte le Daily Mirror. Ils étaient cachés dans une maison située à Siyambalanduwa. Peu de temps après, trois hommes, les présumés passeurs ont été interpellés dans une Résidence à une centaine de kilomètres plus au sud, à Pannegamuwa avec deux véhicules et près de 627 000 roupies (environ 3100 euros). Selon le Daily Mirror, les 21 personnes s’apprêtaient à quitter le Sri Lanka pour La Réunion.

• Le 11 septembre 2018 : un chalutier transportant 90 personnes, 89 hommes et une femme est arrété au large du Sri-Lanka

• Le 8 août 2018 un bateau avec 21 occupants (19 hommes et deux femmes) est intercepté, à 117 milles marins de Chilaw (Ouest du Sri-Lanka), dans les passagers, deux déserteurs de l’armée.

