BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 14 avril 2019



- Les 120 migrants ont passé leur première nuit à La Réunion

- Nathalie Loiseau en visite à La Réunion pour deux jours

- Pouttandou vajtoukal ! Bonne année 5120 !

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : pièces détachée, dotation, sondage de l'ARS, accident mortel et Didier Robert

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche !

Les 120 migrants ont passé leur première nuit à La Réunion

Arrivés en fin de matinée samedi 13 avril 2019 dans le port de Saint-Rose, les 120 migrants ont passé leur première nuit à La Réunion, dans le gymnase Duparc à Sainte-Rose. Probablement sri-lankais, ils ont parcouru les quelque 4.200 kilomètres qui séparent leur île de la notre. Mais pour eux, cette arrivée n'est que le début... Une longue bataille administrative et judiciaire s'enclenchera dès lors qu'ils auront formulé le souhait de déposer une demande d'asile à la frontière. C'est au moins la dixième fois qu'un navire sri-lankais tente de rejoindre La Réunion, le sixième qui y parvient.

Nathalie Loiseau en visite à La Réunion pour deux jours

Nathalie Loiseau, tête de la liste "Renaissance" de la République en marche (LREM) pour les élections européennes de mai prochain, arrive à La Réunion ce dimanche 14 avril 2019. Accompagnée par le Réunionnais Stéphane Bijoux, dixième candidat de la liste, elle rencontrera des agriculteurs, des entrepreneurs, des associations... Sur l'île où la cote d'Emmanuel Macron et de son parti LREM n'est pas au plus haut, ils devront convaincre... Dur dur...

Pouttandou vajtoukal ! Bonne année 5120 !

Pouttandou vajtoukal ! Bon nouvel an tamoul ! Ce dimanche 14 avril, les Réunionnais d'origine tamoule célèbrent le début de l'année 5120. C'est un jour important, considéré comme celui où Brahma a commencé la création de l'univers. Il sera rythmé pas de nombreuses festivités et défilés, notamment à Sainte-Suzanne, Saint-André, Sainte-Leu, Saint-Paul...

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : pièces détachée, dotation, sondage de l'ARS, accident mortel et Didier Robert

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 avril au vendredi 12 avril sur Imaz Press :

- Lundi 8 avril : Des pièces détachées moins chères, plus écologiques et... d'occasion

- Mardi 9 avril : Dotation de l'Etat aux mairies : prendre aux riches pour donner aux pauvres, ça marche que pour les communes

- Mercredi 10 avril : Sondage de l'ARS : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de dengue possible...

- Jeudi 11 avril : Accident mortel au Chaudron : deux personnes auditionnées

- Vendredi 12 avril : 1, 2, 3, enquêtes préliminaires ! Cher Monsieur Didier Robert, comptez sur nous... et sur notre soutien bien sûr

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche !

Quelle belle matinée ! Matante Rosina est ravie ce dimanche 14 avril 2019. Les nuages ne se forment que dans l'après-midi et les averses sont plus clémentes que la veille... Elles restent cantonnées aux hauteurs de La Plaine des Makes au Tampon. Le vent est faible et la mer est un peu agitée, avec une petite houle de sud-ouest.