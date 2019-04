Le jeune de 19 ans à l'origine de l'accident mortel au Chaudron a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et écroué samedi 13 avril 2019. Sans permis, il conduisait notamment sous l'effet de l'ecstasy... (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Le jeudi 11 avril 2019, c’est bien lui qui se trouvait au volant de la camionnette volée dans une entreprise de Sainte-Clotilde. Voulant échapper à une patrouille de Police, il accélère. La course poursuite prend fin avenue Hyppolyte Foucque, où il fauche un piéton et évite de peu un cycliste. Le piéton, un homme d’une cinquantaine d’années qui se rendait au travail au collège des Alizés est tué sur le coup. Circonstances aggravantes, le jeune a consommé de l’ecstasy et n’avait pas le permis…

Interpellé vendredi, il reconnaît tous les faits lors de sa garde-vue. Mis en examen homicide et blessures involontaires, il est écroué.

Son passager et complice lors du cambriolage a été quant à lui, mis en examen pour vol aggravé et placé en détention provisoire.

