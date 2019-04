Publié il y a 48 minutes / Actualisé le Vendredi 12 Avril à 07H32

Quelle belle matinée ! Matante Rosina est ravie ce dimanche 14 avril 2019. Les nuages ne se forment que dans l'après-midi et les averses sont plus clémentes que la veille... Elles restent cantonnées aux hauteurs de La Plaine des Makes au Tampon. Le vent est faible et la mer est un peu agitée, avec une petite houle de sud-ouest. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

