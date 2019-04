En visite à dans l'île depuis dimanche 14 avril 2019 dans le cadre de la campagne pour les Européennes, Nathalie Loiseau (Renaissance – La République en Marche) a reçu le soutien des présidents de la Région et du Département. Didier Robert, a ainsi demandé "aux Réunionnaises et au Réunionnais de soutenir la liste de Nathalie Loiseau" car c'est "la seule liste qui a un vrai projet pour l'Europe."

Le président de Région a fait son annonce au cours d'un meeting qui s'est tenu à Ciné-Palmes à Sainte-Marie devant environ 300 personnes. Un chiffre qui n'était pas forcement attendu compte tenu de la faible implantation de la LREM à La Réunion



Plus tôt dans la journée le président du conseil départemental Cyrille Melchior avait lui aussi apporter son soutien à Nathalie Loiseau. " Il pourra compter sur une liste qui rassemble des Européens convaincus et engagés, de métropole et d’Outre-mer" a ensuite twitté la cheffe de file de Renaissance.



"Je suis venue vous parler de vous", "je suis dans un endroit multicolore, multiculturel, un endroit que j'aime" a déclaré Nathalie Loiseau au cours de son meeting. Elle a estimé que "La Réunion est une chance pour l'Europe", et que " l'Europe est une chance pour La Réunion".



Déroulant les fondamentaux de son discours en faveur d"'une Europe sociale et solidaire", elle a mis en garde les Réunionnais contre l'abstention. "Vous ne votez pas beaucoup à La Réunion, il faut le faire. Il ne faut pas que le Front national soit le premier parti de France comme cela a été le cas il y a cinq ans à cause de l'abstention" a-t-elle dit. Lors des précédentes européennes en mai 2014, l'abstention avait atteint le taux de 79,64%



Au cours de son meeting Nathalie Loiseau n'a fait aucune allusion au mouvement des Gilets jaunes dans l'île.

Accompagnée du journaliste réunionnais Stéphane Bijoux, à la dixième place sur sa liste, et de Guy Lavocat, 26ème position, Nathalie Loiseau restera à La Réunion jusqu'à lundi soir.

Son programme pour la journée de lundi :

10h30 : Rencontre avec des jeunes en formation au Centre Campus Pro

14h30 : Visite de l’entreprise Ti-Tang Récup

17h00 : Conférence de presse

19h00 : Intervention au journal télévisé Réunion la 1ère

23h30 : Départ pour Paris

