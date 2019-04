BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 15 avril 2019



- Tourisme : quand hôtels et restaurants ont les pieds dans le sable

- Le vrai du faux - Titre-restaurant : une utilisation très encadrée

- Deuxième jour de visite à La Réunion pour Nathalie Loiseau

- EFS : le planning des collectes de sang

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De grosses averses dans l'après-midi

Tourisme : quand hôtels et restaurants ont les pieds dans le sable

Les paillotes à l'Hermitage, l'hôtel Alizé Plage à Saint-Pierre... ces dossiers ont fait la une et posent la question de la " privatisation " de certains morceaux de plages par ces restaurants ou hôtels qui s'installent sur le domaine public maritime. Des collectifs s'activent pour tenter de faire respecter la loi alors que plusieurs de ces établissements se trouvent maintenant en zone rouge. La DEAL, Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, fournit de son côté bien peu d'explications.

Le vrai du faux - Titre-restaurant : une utilisation très encadrée

La plupart des informations figurent au dos de vos titres-repas, pourtant, vous n'avez sans doute pas pris le temps d'y prêter attention. À La Réunion, chaque année, plusieurs milliers de titres-restaurant sont utilisés auprès de plusieurs centaines de restaurateurs. Mais saviez-vous que leur utilisation est très encadrée ? C'est le Code du travail qui régit leur emploi et la Commission nationale des titres-restaurant qui veille au grain. Alors, vrai ou faux? Tout ce qu'il faut savoir sur le titre-restaurant, c'est ici !

Deuxième jour de visite à La Réunion pour Nathalie Loiseau

Nathalie Loiseau, tête de la liste "Renaissance" de la République en marche (LREM) pour les élections européennes de mai prochain, entame sa deuxième journée de campagne sur l'île ce lundi 15 avril 2019. Hier, elle a reçu le soutien des présidents de région et du département, Didier Robert et Cyrille Melchior, elle a également rassemblé plus de 200 personnes lors de sa réunion publique. Accompagnée par le Réunionnais Stéphane Bijoux, dixième candidat de la liste, Nathalie Loiseau rencontrera des jeunes en formation et des entrepreneurs...

EFS : le planning des collectes de sang

L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De grosses averses dans l'après-midi

La matinée commence par quelques gouttes de pluie dans l'est et un grand soleil ailleurs... Mais le beau temps ne va pas durer a vu Matante Rosina dans le fond de sa tasse à café. Dans les hauts, de grosses averses se déclenchent, principalement à l'Ouest, du Tampon à La Possession, pour déborder sur le littoral dans l'après-midi. La mer est un peu agitée avec une houle d'Est-Sud-Est haute d'1 mètre à 1,50 mètre.