Stéphane Bijoux à la conquête des maires de l'île

Stéphane Bijoux, qui l'accompagne, affirme qu'il ira chercher les maires qui n'adhèrent pas à LREM. Les élus de Sainte-Philippe, l'Entre-Deux et Sainte-Rose se sont déjà ralliés à la cause des candidats, pour les autres, il affirme qu'il ira à la rencontre de chacun des maires de l'île : "Je reviendrai, j'aurai cette démarche active, pro-active, et je ferai preuve de pédagogie".

Concernant le soutien déjà acté du président de Région Didier Robert, Nathalie Loiseau affirme de son côté qu'il s'agit d'un "Européen convaincu". Elle ajoute concernant son lien avec la Région que "c'est un partenariat qui vient de se créer".