Souvent considérée à tord comme inoffensive, la grippe saisonnière fait pourtant plusieurs morts chaque année à La Réunion, notamment chez les personnes âgées et celles atteintes de pathologies chroniques. La campagne de vaccination est donc essentielle, et se déroulera du 15 avril au 30 septembre 2019.

Seulement 44 953 personnes éligibles à la vaccination ont été vaccinées à La Réunion sur 134 000 personnes concernées en 2018. Pourtant, chaque hiver, la grippe saisonnière touche de nombreuses personnes à La Réunion, pouvant entraîner des complications graves voire des décès chez les personnes les plus fragiles.

Au total, le nombre de consultations pour syndrome grippal chez les médecins généralistes libéraux pendant l’épidémie de grippe de l'an dernier a été estimé à plus de 57 000, et 94 personnes ont été hospitalisées. 44 cas graves ont été admis en réanimation et 2 décès sont à déplorer. Parmi les 28 cas graves pour lesquels le statut vaccinal était renseigné, 21 n’étaient pas vaccinés contre la grippe alors qu’ils y étaient éligibles. Certains de ces cas sévères auraient donc pu être évités avec un recours à la vaccination. Ce constat rappelle malheureusement que la grippe saisonnière est une priorité de santé publique à La Réunion et oblige à une forte mobilisation pour promouvoir la vaccination.