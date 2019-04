Le week-end a été chargé en sport, au menu : football, handball, volleyball, cyclisme, VTT, course à pied, trail, karaté et surf. Retrouvez les principaux résultats sportifs de ce week-end du 12 au 14 avril 2019. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Football : 5ème journée de R1

La 5ème journée du championnat R1 a eu lieu dimanche après midi. La St Pierroise a enregistré un nouveau succès et profité des matchs nuls de la Capricorne et Ste Marie pour prendre seule les commandes du classement.

Saint Louisienne - AS Excelsior 0-3

Trois Bassins FC – Tamponnaise 1-1

Saint Pauloise FC - SDEFA 2-0

AS Marsouins – Capricorne 0-0

AS Sainte Suzanne - AF Saint Louis 2-2

Saint Denis FC - US Sainte Marienne 2-2

JS Saint Pierroise - Jeanne d’Arc 1-0

Handball : 22ème journée de D1

La 22ème journée de D1 masculine a eu lieu vendredi à 21h15. La Cressonnière, toujours leader du classement, a marqué le pas et permet ainsi à St Pierre de revenir à 3 points. Chateau Morange est 3ème et le Tampon conserve sa 4ème place.

JSB - Chateau Morange 28-40

Cressonnière - St Pierre 31-33

Joinville - Ste Marie 30-27

Possession - Lasours 25-37

Tampon - HBCED 28-23

Bois de Nèfles – Saline nc

Côté féminin, on jouait samedi en fin de journée :

Port – St Pierre 29-28

JSB – St Denis nc

Cressonnière – Piton St Leu 34-29

Rivièroise – Tamponnaise nc

BDN – St Louis 35-18

ASCES – St Joseph 26-33

Volleyball : Demi-finales retour

Les demi finales retour du championnat R1 ont eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouait samedi à 19h30 : le SDOVB a dominé St Denis 3-1 après sa défaite au match aller (St Denis - SDOVB 3-2 aller) et le TGV a battu les Aigles Blancs 3-1 comme à l'aller (Aigles blancs - TGV 1-3). Dans le match d'appui dimanche, le SDOVB a renouvelé sa performance 3-1 face à St Denis et accède ainsi à la finale contre le TGV programmée le week end prochain.

Côté féminin, on jouait samedi à partir de 17h30 : le TGV a de nouveau battu St Denis, 3-0 cette fois-ci (St Denis - TGV 1-3) et le SDOVB a dominé St Pierre 3-0 comme à l'aller (St Pierre - SDOVB 0-3). Le SDOVB retrouvera donc le TGV le week end prochain en finale.

Cyclisme: Championnat régional de contre-la-montre individuel

Le championnat régional de CLM a eu lieu ce samedi au Port sur une boucle de 19km, départ et arrivée à la piscine. Sébastien Elma (VCSR) a dominé l'épreuve en 25'44 devant Arthur Vatel (CCSL) à seulement 2'' et Emmanuel Chamand (VCSD) à 18''. Une fois encore cette saison, Arthur Vatel monte sur un podium et paraît être l'homme fort du moment, au même titre que Chamand et Elma. La sélection pour les prochains jeux des îles se profile...

VTT : Cross country du Colorado

La 5ème manche de la coupe de la Réunion de VTT XC a eu lieu ce dimanche au Colorado, organisée par l'ACPR, sur un tracé de 3,5km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Dans la course " élite ", Grégory Maillot (CCSL) s'est imposé en bouclant les 21km en 1h20 devant deux espoirs du CCSL : Fabien Ténor en 1h22 et Loic Alphonsine en 1h23.

Trail : La griffe du Diable

L'AAJM organisait samedi un trail du côté du volcan, au Pas de Bellecombe, sous deux formats : un court de 16km et un 27km. Le tracé empruntait l'Oratoire puis la plaine des sables via le sentier Josémont Lauret puis le Pas de Bellecombe. Les coureurs des 27km poursuivaient avec un aller retour au cratère Dolomieu.

Sur les 27km, ils étaient une centaine au départ. L'Espagnol Alberto Gonzales, installé à la Réunion en tant que kiné, l'emporte en 3h05 devant Eric Angama 3h08 et Pierre Hoarau 3h09. Côté féminin, Cécile Blanc et Estella Penaranda franchissent l'arrivée ensemble en 3h39 et Fatima Hibon complète le podium en 3h48.

Sur les 16km, ils étaient un peu moins de 200 coureurs au départ. Dorian Thibaudeau s'impose en 1h15 devant René Paul Léocadie en 1h16'09 et Florian Durque en 1h16'52. Côté féminin, Eugénie Mareux l'emporte en 1h38 devant Maelle Youenou en 1h44'40 et Corinne Perrier en 1h44'49.

Course à pied : 10km de Bras Panon

L'ACBP organisait ses 10km samedi à 16h30 dans les rues de la ville. 200 coureurs environ ont fait le déplacement. Laurent Tsang Chun Sze s'est imposé en 32'45 devant l'infatigable Géraldo Trulès en 33'57 et Ludovic Jasmin en 34'59. Côté féminin, Chantal Hodgi signe 41'14 devant Carmel Trebel 42'44 et Flavia Ramin 44'24.

Trail : Course Piton Patate

Le RCSD organisait un trail court de 10km et 800m de dénivelé positif ce dimanche dans les hauteurs de Saint Denis, sur le site de Piton Patate. La course a rassemblé une centaine de coureurs. Raphael Huet s'est montré le plus rapide en 1h00'03 devant Jean Louis Robert en 1h00'36 et Ludovic Jasmin (3ème des 10km de Bras Panon la veille) en 1h01'26. Côté féminin, Claire Nédelec l'emporte en 1h11 devant Marie Quillevere en 1h20 et Marie Mondia en 1h25.

Karaté: Championnat de la Réunion combats

La 2ème journée des Championnats de La Réunion combats qualificatifs s’est déroulée ce dimanche au dojo régional et a concerné les catégories Pupilles, Minimes, Juniors. Près de 140 combattants étaient au rendez vous à la recherche de leur qualification. Les Pupilles sont qualifiés pour la Coupe de France du 11 et 12 mai à Villebon ; Les Juniors sont qualifiés pour le Championnat de France du 18 et 19 mai à Paris – INJ ; Les Minimes sont qualifiés pour le Championnat de France du 1er et 2 juin à Paris – Coubertin. Les vainqueurs par catégories sont:

Pupille -25 Kg Féminin Kumité (2 Par.) Fanguimache Kelya Cek Saline

Pupille -30 Kg Féminin Kumité (4 Par.) Balounaik Jade Dojo Club Isis |ST Pierre

Pupille -35 Kg Féminin Kumité (6 Par.) Couteyen Carpaye Keysha Kcleo |ST Paul

Pupille -40 Kg Féminin Kumité (2 Par.) Oulia-Hoarau Emma Trois Bassins

Pupille +45 Kg Féminin Kumité (5 Par.) Victoire Naymah Saint Andre

Pupille -25 Kg Masculin Kumité (4 Par.) Abdou M C Carmel Saint Andre

Pupille -30 Kg Masculin Kumité (13 Par.) Maurin Indy Trois Bassins

Pupille -35 Kg Masculin Kumité (6 Par.) Pillant Metis Karate Club Leo

Pupille -40 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Ah Yionne Kenjy Arts Martiaux Portois

Pupille -45 Kg Masculin Kumité (4 Par.) Zettor Madhy Faz Dojo Club Isis |ST Pierre

Pupille -50 Kg Masculin Kumité (3 Par.) Basson Dimitri Karate Club Portois

Pupille +50 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Fichere Gillson Famille Envt Scolaire

Minime -40 Kg Féminin Kumité (4 Par.) Heries Erinne Dojo Club Isis

Minime -45 Kg Féminin Kumité (5 Par.) Barrege Juliana Run Kyokushin Honbu

Minime -50 Kg Féminin Kumité (5 Par.) Jeannin Maryssa Te Shoto Cl Bras Panon

Minime -55 Kg Féminin Kumité (3 Par.) Buisson Delarichaudy Laurine Joinville

Minime +55 Kg Féminin Kumité (3 Par.) Achelous Shana Tan Rouge

Minime -35 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Wai-Lune Tom Pro Arts Martiaux

Minime -40 Kg Masculin Kumité (5 Par.) Henriette Matthis Bras Panon

Minime -45 Kg Masculin Kumité (6 Par.) Ibao Kyran Karate Club De Ste Rose

Minime -50 Kg Masculin Kumité (4 Par.) Honorine Kylian Club De Saint Leu

Minime -55 Kg Masculin Kumité (6 Par.) Beril Mederick Karate Club De L'Est

Minime -60 Kg Masculin Kumité (3 Par.) Hoarau Thomas Karate Club De Ste Rose

Minime -65 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Victorine Matheo Karate Club De L'est

Minime +65 Kg Masculin Kumité (5 Par.) Clarivet Lucas Run Kyokushin Honbu

Junior -48 Kg Féminin Kumité (3 Par.) Valliamee Angie Karate Club Ste Suzanne

Junior -53 Kg Féminin Kumité (2 Par.) Verbard Laurine C E K Saline

Junior -59 Kg Féminin Kumité (1 Par.) Boyer Laurie Club Shotokan De Tan Rouge

Junior +59 Kg Féminin Kumité (2 Par.) Vingadassalom Djemina Sans Souci

Junior -55 Kg Masculin Kumité (2 Par.) Payet Fredo Trois Bassins

Junior -61 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Egata Patche Hugo Ctre Etude Saline

Junior -68 Kg Masculin Kumité (4 Par.) Fanguimache Jonathan Guillaume

Junior -76 Kg Masculin Kumité (4 Par.) Grondin Tony Run Kyokushin Honbu

Junior +76 Kg Masculin Kumité (1 Par.) Jokhun Miki Robin Run Kyokushin Honbu

Surf: Jorgann Couzinet 3ème au Portugal

Le Réunionnais s'est hissé en demi-finale du Santa Cruz Pro au Portugal ce week end. Sur ce WQS doté de 3000 points, Couzinet réalise une belle opération en prenant la 3ème place, battu par le vainqueur Frederico Morais en demie, puisuq'il gagne 15 places au ranking mondial et pointe désormais 11ème à tout juste 30 points du cut pour la qualification sur le World Tour. Même si la saison est encore (très) longue, Couzinet se place parmi les prétendants à l'accession au WCT et montre ainsi qu'il faudra compter sur lui cette saison.