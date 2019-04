Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 46 minutes

En raison des fortes pluies observées dans l'Ouest de l'île, de nombreux ralentissements sont à prévoir entre la Possession et Saint-Paul. La visibilité extrêmement restreinte et les routes inondées - notamment à Cambaie et Saint-Paul - ont créé une situation de circulation très difficile, qui risque de se prolonger dans la soirée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

