BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 16 avril 2019



- Migrants : des filières organisées pour un trafic d'êtres humains fructueux

- Fanny Gibert remporte le bronze à la Coupe du monde de blocs

- Notre-Dame de Paris en flammes, Emmanuel Macron reporte son allocution

- Nathalie Loiseau clôture sa visite à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un peu de pluie...

Notre-Dame de Paris ravagée par un incendie, émotion internationale

Un violent incendie à l'origine encore inconnue a ravagé lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris et a dévoré la toiture du bâtiment. L'emblématique flèche de la cathédrale s'est effondrée, suscitant une vague d'émotion internationale et poussant Emmanuel Macron à reporter son allocution télévisée post-grand débat. Plusieurs souscriptions seront lancées pour participer à la reconstruction de la cathédrale

"Paris est défiguré!" le choc et les larmes devant Notre-Dame de Paris en flammes

"Oh mon Dieu!" Certains pleurent, d'autres prient: des centaines de touristes et de Parisiens épouvantés regardaient lundi soir, sous le choc, les flammes dévorer la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Migrants : des filières organisées pour un trafic d'êtres humains fructueux

Six bateaux en 13 mois. Si les cinq premiers venaient du Sri-Lanka, le sixième change la donne. Il viendrait d'Indonésie et transportait 123 personnes. Trois Indonésiens, soupçonnés d'être les passeurs et 120 Sri-Lankais... Du jamais vu. L'année dernière, ils étaient 83 sur quatre navires, auxquels s'ajoutent les 70 passagers du Prashansa de février 2019. Cette arrivée, atypique, soulève nouvelles interrogations... Mais pour les 120 migrants, elle n'est que le début d'une longue bataille administrative et judiciaire...

Fanny Gibert remporte le bronze à la Coupe du monde de blocs

La Réunionnaise Fanny Gibert s'est offert son premier podium de la saison et remporte la médaille de bronze à la Coupe du monde de blocs à Moscou. Elle a réalisé les quatre blocs à faire avec très peu d'erreurs et est passée tout près de l'argent. Elle arrive derrière la Britannique Shauna Coxsey, en deuxième place, et la Slovène Janja Garnbret, médaille d'or après son parcours sans faute.

Notre-Dame de Paris en flammes, Emmanuel Macron reporte son allocution

Un violent incendie à l'origine encore inconnue ravageait lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris, d'immenses flammes dévorant la toiture du bâtiment le plus visité d'Europe, poussant Emmanuel Macron à reporter son allocution télévisée post-grand débat. L'Elysée a annoncé qu'il se rendait sur les lieux de l'incendie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore un peu de pluie...

Les averses sont plus clémentes ce mardi 16 avril... Matante Rosina prévoit même de belles éclaircies dans la matinée ! Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas pleuvoir... Des gouttes risquent bien d'arroser l'Ouest. Sur la mer, une petite houle d'Est-Sud-Est est toujours présente, elle est inférieure à 1,50 mètre