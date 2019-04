Le président de la République s'est exprimé lors d'une courte allocution télévisée ce mardi 17 avril 2019 à 22h heure de La Réunion, exclusivement sur l'incendie de Notre-Dame. Il devait s'exprimer dans la soirée de lundi pour annoncer plusieurs mesures en réponse à la crise des gilets jaunes et suite au Grand débat. L'incendie de Notre-Dame a perturbé l'agenda du président, qui a finalement annulé son intervention télévisée ce lundi pour la reporter à ce mardi, en décidant de parler essentiellement de l'incendie de la cathédrale.

"L’incendie a profondément atteint dans leur coeur les Parisiens, les Français et le monde entier", a commencé le président, qui s'exprimait depuis l'Elysée. Il a tenu notamment à souligner le courage des secours : "Cette nuit nous sommes entrés dans cette cathédrale, les pompiers avaient arrêté l’incendie en prenant les risques les plus extrêmes, explorant les toitures dévastées. Ils avaient entre 20 et 25 ans."

Adresse à la Nation.https://t.co/TgaytkN5KH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 avril 2019

La cathédrale reconstruite en 5 ans

Emmanuel Macron a également mis en valeur "cette capacité de nous réunir ensemble pour vaincre" : "Au cours de notre histoire nous avons bâti des ports, des villes, des églises. Beaucoup ont brûlé, à chaque fois nous les avons reconstruites." Il a qualifié la France de "peuple de bâtisseurs" : "Alors oui nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore, et je veux que ce soit achevé d’ici 5 années."

Selon le chef de l'Etat, "chacun a donné ce qu’il avait : les pompiers au péril de leur vie, les policiers, les soignants, les Parisiens se sont réconfortés, les étrangers ont pleuré, les journalistes ont écrit, chacun a donné ce qu’il a pu."

Grand débat : "je reviendrai vers vous"

Alors qu'Emmanuel Macron devait s'exprimer ce lundi 15 avril à propos de la crise des gilets jaunes et du Grand débat, il a affirmé : "je reviendrai vers vous dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite au Grand débat, mais ce n’est pas le moment aujourd’hui."

Préférant donc faire une trêve politique, comme l'ont fait plusieurs personnalités, notamment Nathalie Loiseau qui a décidé de mettre sa campagne pour les Européennes en pause, le président a déclaré qu' "après le temps de l’épreuve viendra celui de la réflexion. Mais ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. Je connais votre impatience. Je partage votre douleur mais je partage aussi votre espérance. Ensemble nous agirons."

Plusieurs mesures cependant ont déjà fuité dans les annonces du président, notamment la baisse de l'impôt sur le revenu, la mise en place de référeundums d'initiative citoyenne (RIC) mais uniquement au niveau local, ou encore la réindexation des retraites de moins de 2 000 euros. L'Elysée ne confirme ni n'infirme aucune de ces fuites pour le moment.

