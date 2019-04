Le président seychellois Danny Faure a plongé à plus de 120 mètres de profondeur à bord d'un sous-marin pour lancer un appel pour la protection des océans.



" Le problème est immense, et nous ne pouvons pas attendre que la prochaine génération soit celle à se charger de le résoudre. Nous sommes à cours de temps et d’excuses pour ne pas agir " a-t-il déclaré. Le président seychellois, qui a déclaré l’environnement grande cause du mandat, s’est rendu à 120 mètres de profondeur à bord du submersible Ocean Zephir. " Je peux non seulement observer la beauté de notre océan, mais aussi l’urgence de le protéger " a-t-il continué.

Le submersible, qui sera utilisé pour la mission " Nekton ", parcourra l’océan durant sept semaines afin d’étudier la vie marine, cartographier le fond marin, et déposer des capteurs jusqu’à 2 000 mètres de profondeur. A partir de 2020, les Seychelles devraient désigner 30% de sa surface marine " zone protégée ", le pays étant particulièrement vulnérable à la destruction de ses coraux.

" L’océan est le cœur de notre planète, et pourtant nous avons de meilleures cartes de Mars que de notre propre fond marin. Cela doit changer " a noté Danny Faure. Les informations collectées pendant la mission Nekton, qui se basée à Oxford en Angleterre, seront utilisées lors d’un sommet de l’océan Indien fin 2021.

www.ipreunion.com avec l'AFP